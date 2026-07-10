В Анапе уже 83 пляжа получили разрешение на открытие

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Разрешение на открытие пляжного сезона после ликвидации последствий разлива нефтепродуктов получили 83 пляжа в Анапе, tot 14 проходят экспертизу, сообщает пресс-служба правительства РФ в пятницу.

"Завершается отсыпка дополнительного слоя чистого песка на пострадавших от мазута пляжах Анапы. Работа находится на контроле Роспотребнадзора. Уже получили все разрешительные документы 83 пляжа. Еще 14 проходят экспертизу", - говорится в сообщении по итогам заседания правительственной комиссии по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, вызванной крушением танкеров в Керченском проливе.

По информации пресс-службы, с начала работ очищено более 3,6 тыс. км береговой линии, в том числе повторно. В специализированные организации вывезли около 185,3 тыс. тонн загрязненного песка и грунта.

Сводная группировка сил и средств, задействованных в ликвидации последствий ЧС, составляет 765 человек и 186 единиц техники.

15 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", в результате чего произошел разлив топлива. Часть мазута выбросило на побережье в районе курорта Анапа и его пригородов, было загрязнено 54 км береговой линии.