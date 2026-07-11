Военные РФ сообщили о поражении объектов в украинских портах Черноморск, Южный и Измаил

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Российские военные в ходе ночных групповых ударов поразили объекты в трех украинских портах в Одесской области, заявило Минобороны РФ в субботу.

В порту "Черноморск" поражены резервуары для хранения горюче-смазочных материалов (ГСМ), инфраструктура, используемая для разгрузки и хранения грузов военного назначения, сказано в сообщении ведомства.

"Порт "Черноморск" (государственное предприятие "Морской торговый порт Черноморск") обрабатывает значительную часть зерновых, контейнерных и сыпучих грузов, обеспечивая до 90% аграрного экспорта Украины, является ключевым логистическим узлом для поставки грузов военного назначения и ГСМ для ВСУ", - заявило министерство.

По данным Минобороны, в порту "Южный" "поражены объекты инфраструктуры для хранения грузов военного назначения и резервуары с ГСМ".

"Порт "Южный" (государственное предприятие "порт Южный") обеспечивает экспорт украинской аграрной и горно-металлургической продукции, является логистическим узлом для ВСУ", - говорится в сообщении ведомства.

В порту "Измаил" "в ходе удара поражены склады ГСМ, наливные эстакады и насосные станции перекачки горючего, места хранения вооружения и военной техники, а также пункты управления портовой инфраструктурой", сообщили в министерстве.

"Порт "Измаил" (государственное предприятие "Измаильский морской торговый порт") является важнейшим альтернативным логистическим узлом для ВСУ на р. Дунай", - заявило Минобороны РФ.