Поиск

Альпинист из Москвы погиб при восхождении в горах Кабардино-Балкарии

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Спасатели привлекут вертолет МЧС для эвакуации тела погибшего альпиниста из Москвы, найденного в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии, еще один альпинист не пострадал и эвакуирован в лагерь, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике.

"Спасатели МЧС России эвакуировали 46-летнего альпиниста из города Ставрополь, из ущелья Адыл-Су в альплагерь "Джан-Туган". В медицинской помощи не нуждается. (...) На 12.07.2026 года планируется привлечение борта Ми-8 МЧС России для эвакуации тела погибшего 45-летнего альпиниста из города Москва", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что непогода и сложный маршрут в условиях камнепада и крутизны склонов не позволяют спасателям МЧС России эвакуировать тело альпиниста в пешем порядке.

КБР Кабардино-Балкария МЧС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Продажа топлива открылась в Крыму на 99 АЗС

 Продажа топлива открылась в Крыму на 99 АЗС

Пожар на объектах хранения нефтепродуктов после атаки БПЛА в Ростовской области ликвидирован

Пожар на нефтебазе в Твери полностью потушен

Топливо в Севастополе в субботу будет в свободной продаже на девяти АЗС

 Топливо в Севастополе в субботу будет в свободной продаже на девяти АЗС

Четыре судна подверглись атаке в Таганрогском заливе, один человек погиб

Российские войска за сутки улучшили позиции на нескольких направлениях

 Российские войска за сутки улучшили позиции на нескольких направлениях

15 грузовых вагонов с углем сошли с рельсов в Красноярском крае

Число ликвидированных БПЛА, летевших на Москву, увеличилось до 21

Сенаторы согласовали с администрацией Трампа законопроект о санкциях против России

Николай Патрушев сообщил о противостоянии попыткам перекрыть РФ международные морпути

 Николай Патрушев сообщил о противостоянии попыткам перекрыть РФ международные морпути
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10455 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3025 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 161 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 86 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 251 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 446 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 176 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2518 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 109 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 75 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 475 материалов