Альпинист из Москвы погиб при восхождении в горах Кабардино-Балкарии

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Спасатели привлекут вертолет МЧС для эвакуации тела погибшего альпиниста из Москвы, найденного в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии, еще один альпинист не пострадал и эвакуирован в лагерь, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике.

"Спасатели МЧС России эвакуировали 46-летнего альпиниста из города Ставрополь, из ущелья Адыл-Су в альплагерь "Джан-Туган". В медицинской помощи не нуждается. (...) На 12.07.2026 года планируется привлечение борта Ми-8 МЧС России для эвакуации тела погибшего 45-летнего альпиниста из города Москва", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что непогода и сложный маршрут в условиях камнепада и крутизны склонов не позволяют спасателям МЧС России эвакуировать тело альпиниста в пешем порядке.