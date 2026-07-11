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Нарушенное непогодой электроснабжение восстанавливают в четырех округах Калужской области

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Специалисты "Калугаэнерго" восстанавливают электроснабжение потребителей в районах Калужской области, нарушенное непогодой, сообщил в субботу министр строительства и ЖКХ региона Вячеслав Лежнин.

Как он написал в своем канале в Мах, "в зоне особого внимания энергетиков - Боровский, Козельский, Малоярославецкий районы области, а также пригород Калуги". По его словам, в восстановительных работах задействованы 48 бригад энергетиков: 102 специалиста и 50 единиц спецтехники.

В регионе накануне прошел шквалистый ветер с порывами до 25 м/с и ливень с грозой.

Калужская область Калугаэнерго
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