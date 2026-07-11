ВСУ атаковали котельную и продуктовый магазин в Энергодаре

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - ВСУ нанесли удары по котельной и продуктовому магазину в Энергодаре, сообщил глава администрации города Максим Пухов в субботу.

"Ранним утром ВСУ нанесли удары по городу. Первая цель - здание котельной. В результате попадания оборудование котельной выведено из строя, повреждены фасад и кровля. Возгорания удалось избежать. (...) Вторая атака была направлена на объект продовольственного снабжения - продуктовый магазин", - написал он в своем канале в Max.

По его словам, обошлось без пострадавших.

В Энергодаре расположена Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе. Территория и объекты ЗАЭС, а также сам город регулярно становятся объектами украинских ударов с конца апреля. Также город переживал несколько блэкаутов.