Военные заявили, что российское оружие преодолевает средства ПВО-ПРО, предоставленные Украине Западом

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Ночной групповой удар подтвердил возможности Вооруженных сил РФ гарантированно поражать любые цели на всей территории Украины, заявило Минобороны РФ в субботу.

"Анализ результатов применения Вооруженными силами РФ высокоточного оружия для поражения объектов военной инфраструктуры киевского режима подтверждает его высокую эффективность и способность гарантированно преодолевать любые средства противовоздушной или противоракетной обороны, предоставленные Зеленскому западными спонсорами", - сказано в заявлении Минобороны РФ.

"При этом речь идет об ударах высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования не только по объектам в якобы наиболее защищенном Киеве, куда Зеленский сейчас стянул практически все имеющиеся западные комплексы противоракетной обороны", - заявило Минобороны РФ.

"С высокой результативностью наносятся групповые удары высокоточным оружием и по морским портовым сооружениям Украины, а также по различным судам, доставляющим вооружение и военную технику режиму Зеленского", - сказано в заявлении.

"Успешные удары сегодня по двум объектам военно-промышленного комплекса в Киеве и морской портовой инфраструктуре в Одессе, Черноморске и Измаиле Одесской области подтвердили возможности Вооруженных сил РФ гарантированно поражать любые цели на всей территории Украины", - заявило Минобороны РФ.

Ранее Минобороны РФ заявило, что российские военные в ночь на субботу поразили в Киеве предприятия, связанные с производством дронов, а также поразили инфраструктуру трех украинских портов - в Одессе, Черноморске и Измаиле.

10 июля Минобороны РФ заявило, что за минувшую неделю российские войска нанесли массированный и шесть групповых ударов по целям на Украине.