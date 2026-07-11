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Непогода оставила без света более 14 тысяч жителей Новгородской области

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Сильный ветер и дожди в течение суток оставили без электричества свыше 14 тысяч жителей Новгородской области, сообщает региональная прокуратура.

"Массовые отключения зарегистрированы в 10 сельских округах", - уточнили в ведомстве.

О каких-либо ЧП, связанных с отсутствием электричества, прокуратура не сообщает. В восстановительных работах задействованы 25 бригад энергетиков. Срок завершения ремонтов ведомство не называет.

Ветер в регионе стих, сильные дожди прекратились.

Новгородская область
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