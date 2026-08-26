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В Тамбовской области загорелся логистический центр Wildberries после удара БПЛА

В Тамбовской области загорелся логистический центр Wildberries после удара БПЛА
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru/ТАСС

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Губернатор Тамбовской области Евгений Первышов заявил, что в Котовске в результате попадания БПЛА произошел пожар в логистическом центре Wildberries, площадь возгорания - 40 тыс. кв. метров.

"В результате ударов украинских БПЛА произошёл пожар на логистическом центре Wildberries. Площадь возгорания - 40 000 кв. метров (...) По предварительной информации, пострадал один сотрудник Wildberries, получивший сотрясение мозга от взрывной волны", - написал он в своем Мах-канале в среду.

По словам губернатора, после получения сигнала тревоги была оперативно проведена эвакуация всех сотрудников.

Кроме того, после падения украинского дрона загорелся дом в одном из СНТ, добавил глава региона.

Хроника 24 февраля 2022 года – 26 августа 2026 года Военная операция на Украине
Wildberries Тамбовская область Евгений Первышов
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