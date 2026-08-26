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Жителей Котовска призвали не выходить на улицу во избежание отравления

В городе горит логистический центр Wildberries

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Глава Котовска Алексей Плахотников призвал горожан не выходить на улицу и закрыть окна, чтобы не отравиться из-за сильного пожара в логистическом центре Wildberries.

"Дым и смог быстро распространяются на город, - написал он во "ВКонтакте". - Во избежание отравления угарным газом и продуктами горения убедительно прошу вас воздержаться от активного перемещения по городу в ближайшие два дня. Держите закрытыми окна и балконы".

Он попросил горожан приглядеть за состоянием близких астматиков и страдающих другими заболеваниями, и посоветовал пользоваться доставкой товаров.

Ранее глава Тамбовской области Евгений Первышов сообщил, что в Котовске в результате попадания БПЛА загорелся логистический центр Wildberries, площадь возгорания выросла с 40 тысяч до более чем 100 тысяч кв. метров. На складе была проведена заблаговременная эвакуация, однако пострадал один сотрудник компании. Склад перестал принимать товары.

По данным Первышова, в ночь на 26 августа Котовск подвергся массированной атаке БПЛА, силы ПВО и мобильные огневые группы "БАРС-Тамбов" нейтрализовали 16 беспилотников.

Хроника 24 февраля 2022 года – 26 августа 2026 года Военная операция на Украине
Евгений Первышов Wildberries ПВО БАРС-Тамбов Котовск Тамбовская область
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