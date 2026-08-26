Поиск

В Липецкой области при падении БПЛА на жилой дом погибли два человека

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Два человека, включая ребенка, погибли вследствие падения БПЛА на частный дом в Липецком округе, сообщил глава региона Игорь Артамонов в среду.

"В Липецком округе в результате падения беспилотника загорелся частный жилой дом. К сожалению, погибли два человека - мужчина и 14-летний ребенок", - написал он в своем Мах-канале.

По его данным, "ещё две женщины пострадали. Они госпитализированы, им оказывают всю необходимую помощь".

Хроника 24 февраля 2022 года – 26 августа 2026 года Военная операция на Украине
Липецкий округ Игорь Артамонов
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В Липецкой области при падении БПЛА на жилой дом погибли два человека

Что произошло за день: вторник, 25 августа

Количество погибших из-за пожара на Амурском ГХК увеличилось до трех человек

Гендиректор компании "Туладрон" арестован по делу о мошенничестве

Дебальцево и Амвросиевка в ДНР обесточены после ударов по электроподстанциям

Кравцов заявил об обязанности властей обеспечить всем девятиклассникам доступ к дальнейшему обучению в школе

 Кравцов заявил об обязанности властей обеспечить всем девятиклассникам доступ к дальнейшему обучению в школе

Сильная вспышка произошла на Солнце

Режим ЧС регионального уровня объявлен в Крыму из-за лесного пожара в Ялте

В результате ЧП на Амурском ГХК пострадал 131 человек

Гражданин КНР погиб в результате пожара на Амурском газохимическом комплексе
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11371 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3573 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 456 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 162 материалов
Операция США и союзников против хуситов Операция США и союзников против хуситов 218 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 477 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 185 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2523 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 114 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 89 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 294 материалов