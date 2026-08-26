В Липецкой области при падении БПЛА на жилой дом погибли два человека

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Два человека, включая ребенка, погибли вследствие падения БПЛА на частный дом в Липецком округе, сообщил глава региона Игорь Артамонов в среду.

"В Липецком округе в результате падения беспилотника загорелся частный жилой дом. К сожалению, погибли два человека - мужчина и 14-летний ребенок", - написал он в своем Мах-канале.

По его данным, "ещё две женщины пострадали. Они госпитализированы, им оказывают всю необходимую помощь".