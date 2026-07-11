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Продажа топлива в Севастополе в воскресенье будет вестись по QR-кодам

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Топливо в Севастополе будут продавать по QR-кодам в воскресенье, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

"Рассылка QR-кодов начнется сегодня с 22:00", - написал Развожаев в своем канале в Max.

11 июля власти города внедрили новую автоматизированную систему распределения кодов: заявку на их получение можно подать в любое время, а вечером система сама определяет, кому они достанутся. Те, кто не получил коды, увеличивают свои шансы получить их в следующий раз. Код можно получить только один раз в неделю.

В субботу топливо в городе находилось и в свободной продаже на девяти АЗС, и отпускалось по накануне выданным QR-кодам.

Как сообщалось, 22 мая из-за логистических сложностей ограничения на продажу топлива ввели в Севастополе, с 29 мая - в Крыму.

Михаил Развожаев Севастополь
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