Дрон ВСУ взорвался у детского корпуса медсанчасти Энергодара

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Беспилотник ВСУ взорвался в воскресенье возле детского корпуса медсанчасти Энергодара, сообщил глава администрации города Максим Пухов в своем канале в Max.

По его словам, пострадавших нет. Ведется оценка ущерба.

В Энергодаре расположена Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе. Территория и объекты ЗАЭС, а также сам город регулярно становятся объектами украинских ударов с конца апреля. Также город переживал несколько блэкаутов.