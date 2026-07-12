Два мирных жителя ДНР погибли в результате ударов БПЛА в воскресенье

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Двое мирных жителей погибли, еще трое пострадали в результате ударов беспилотников по территории Донецкой Народной Республики в воскресенье, сообщил глава региона Денис Пушилин.

"Два человека погибли, еще три мирных жителя Республики пострадали сегодня из-за атак ударных БПЛА ВСУ", - говорится в сообщении Пушилина, распространенном в воскресенье его пресс-службой.

Он уточнил, что в результате этих атак также были "повреждены жилое домостроение, два объекта гражданской инфраструктуры, пять грузовых и два легковых автомобиля в городских округах Донецк, Харцызск, Докучаевск, Мангушском и Великоновоселковском муниципальных округах".