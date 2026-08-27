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Глава СВР Нарышкин охарактеризовал встречу с директором ЦРУ как рабочий формат

Глава СВР Нарышкин охарактеризовал встречу с директором ЦРУ как рабочий формат
Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин
Фото: Александр Казаков/РИА Новости

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - В ходе встречи с директором ЦРУ Джоном Рэтклиффом в Москве были обсуждены вопросы, входящие в компетенцию специальных служб, заявил глава Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин, охарактеризовав это мероприятие как "рабочий формат".

"В ходе встречи мы обсудили ряд вопросов, которые находятся в компетенции разведывательных служб. А компетенция разведывательных служб, как вы хорошо понимаете, это такая довольно деликатная и особая вещь", - сказал Нарышкин журналистам в четверг.

"Встреча состоялась, но в этом нет ничего необычного. В практике деятельности специальных служб встречи руководителей или личные встречи в формате онлайн - это часть нашей работы", - отметил глава СВР.

По словам Нарышкина, "состоявшаяся встреча с Джоном Рэтклиффом - это рабочий формат".

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что поездка Рэтклиффа в Россию - "отчасти рутинная". В то же время он не исключил, что у этого визита "могут появиться какие-то результаты".

Во вторник, 25 августа, журналист телеканала CBS News Дженнифер Джейкобс сообщила со ссылкой на источники, что директор ЦРУ Рэтклифф прилетел в Россию на переговоры.


Сергей Нарышкин СВР ЦРУ Джон Рэтклифф США
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