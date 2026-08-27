Двое россиян пропали без вести после наводнения на границе Непала и Китая

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - В Китае после схода селей на границе с Непалом в уезде Гьиронг Тибетского автономного района двое россиян считаются пропавшими без вести, сообщило российское посольство в КНР, ссылаясь на местные власти.

Местонахождение еще троих соотечественников устанавливается, добавили дипломаты.

Посольство участвует в проработке вариантов эвакуации россиян из зоны бедствия, в том числе через Лхасу.

На Непал и пограничные регионы Китая 26 августа обрушилось мощное наводнение. По данным непальского Национального управления по снижению рисков стихийных бедствий и управлению ими, в настоящее время в стране пропавшими без вести числятся 826 человек, при этом около 600 из них - туристы.

Китайская сторона сообщает о 558 пропавших в Тибете, среди которых 260 туристов.

Российские дипломаты предпринимают усилия по установлению местонахождения россиян, с которыми утрачена связь после наводнения в Непале, сказала на брифинге представитель МИД России Мария Захарова.

"Продолжаются поисково-спасательные операции. Российские дипломатические представительства в Китае и Непале во взаимодействии с местными властями внимательно отслеживают ситуацию. Стало известно о том, что с некоторыми нашими гражданами, которые находятся в районе бедствия, утрачена связь, - сказала она. - Наши дипломаты, могу вас в этом заверить, предпринимают усилия по установлению местонахождения россиян".

По ее словам, МИД "настоятельно призывает российских граждан воздерживаться от посещения указанных районов и призывает сограждан, которые находятся в Непале, незамедлительно связаться с российским посольством в Катманду в целях организации учета и при необходимости оказания помощи".

"Любая информация, предоставленная нашим дипломатам по этому вопросу, безусловно, будет полезна. Контактные данные, контактная информация, включая номера телефонов экстренной связи, размещены на нашем официальном сайте в социальных сетях в аккаунтах посольства России в Непале", - указала Захарова.

Посольство России в Непале 26 августа сообщило, что в зоне стихийного бедствия в Непале находились по крайней мере четыре российских гражданина, связь с ними была утрачена. В сообщении говорилось и "о группе из восьми соотечественников, которая находилась в Дхунче, административном центре района Расува, но уже благополучно перебралась в другой населённый пункт".

Как заявили в Российском союзе туриндустрии и Ассоциации туроператоров России, организованных российских туристов в районе бедствия не было, но там могли находиться самостоятельные туристы.

Причиной внезапного наводнения мог быть сход ледниковой лавины, вызванный землетрясением. Ледниковые породы обрушились, за ними последовал селевой поток.