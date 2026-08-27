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Двое россиян пропали без вести после наводнения на границе Непала и Китая

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - В Китае после схода селей на границе с Непалом в уезде Гьиронг Тибетского автономного района двое россиян считаются пропавшими без вести, сообщило российское посольство в КНР, ссылаясь на местные власти.

Местонахождение еще троих соотечественников устанавливается, добавили дипломаты.

Посольство участвует в проработке вариантов эвакуации россиян из зоны бедствия, в том числе через Лхасу.

На Непал и пограничные регионы Китая 26 августа обрушилось мощное наводнение. По данным непальского Национального управления по снижению рисков стихийных бедствий и управлению ими, в настоящее время в стране пропавшими без вести числятся 826 человек, при этом около 600 из них - туристы.

Китайская сторона сообщает о 558 пропавших в Тибете, среди которых 260 туристов.

Российские дипломаты предпринимают усилия по установлению местонахождения россиян, с которыми утрачена связь после наводнения в Непале, сказала на брифинге представитель МИД России Мария Захарова.

"Продолжаются поисково-спасательные операции. Российские дипломатические представительства в Китае и Непале во взаимодействии с местными властями внимательно отслеживают ситуацию. Стало известно о том, что с некоторыми нашими гражданами, которые находятся в районе бедствия, утрачена связь, - сказала она. - Наши дипломаты, могу вас в этом заверить, предпринимают усилия по установлению местонахождения россиян".

По ее словам, МИД "настоятельно призывает российских граждан воздерживаться от посещения указанных районов и призывает сограждан, которые находятся в Непале, незамедлительно связаться с российским посольством в Катманду в целях организации учета и при необходимости оказания помощи".

"Любая информация, предоставленная нашим дипломатам по этому вопросу, безусловно, будет полезна. Контактные данные, контактная информация, включая номера телефонов экстренной связи, размещены на нашем официальном сайте в социальных сетях в аккаунтах посольства России в Непале", - указала Захарова.

Посольство России в Непале 26 августа сообщило, что в зоне стихийного бедствия в Непале находились по крайней мере четыре российских гражданина, связь с ними была утрачена. В сообщении говорилось и "о группе из восьми соотечественников, которая находилась в Дхунче, административном центре района Расува, но уже благополучно перебралась в другой населённый пункт".

Как заявили в Российском союзе туриндустрии и Ассоциации туроператоров России, организованных российских туристов в районе бедствия не было, но там могли находиться самостоятельные туристы.

Причиной внезапного наводнения мог быть сход ледниковой лавины, вызванный землетрясением. Ледниковые породы обрушились, за ними последовал селевой поток.

Последствия схода селя на границе Китая и Непала

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Китай МИД Мария Захарова Непал
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