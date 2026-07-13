Поиск

Губернатор Ростовской области сообщил об отражении атаки БПЛА на регион

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Дроны уничтожены над Ростовом-на-Дону, тремя районами области и Таганрогским заливом, сообщил глава региона Юрий Слюсарь в понедельник.

"Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область БПЛА уничтожены в городе Ростове-на-Дону, 3 районах области: Матвеево-Курганском, Аксайском, Каменском, а также в Таганрогском заливе", - написал Слюсарь в своем канале в Мах.

По информации губернатора, пострадавших и разрушений нет.

Хроника 24 февраля 2022 года – 13 июля 2026 года Военная операция на Украине
Таганрог Юрий Слюсарь Ростов-на-Дону
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Над Московской областью за ночь сбили 81 БПЛА, погибли три человека

Американские войска завершили очередную серию ударов по Ирану

Власти Ставрополья сообщили о возгорании в промзоне после атаки БПЛА

Силы CENTCOM начали новые удары по Ирану

 Силы CENTCOM начали новые удары по Ирану

Аэропорт Домодедово временно не работает

 Аэропорт Домодедово временно не работает

Севастополь столкнулся с дефицитом электроэнергии из-за аварии на магистральных сетях

Что произошло за день: воскресенье, 12 июля

РФ доставила в Венесуэлу 22 тонны гумпомощи для пострадавших от землетрясения

 РФ доставила в Венесуэлу 22 тонны гумпомощи для пострадавших от землетрясения

Четыре человека погибли, столько же пострадали при ударе ВСУ по Энергодару
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10486 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3067 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 447 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 161 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 86 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 251 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 176 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2518 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 109 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 75 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 475 материалов