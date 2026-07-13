Губернатор Ростовской области сообщил об отражении атаки БПЛА на регион

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Дроны уничтожены над Ростовом-на-Дону, тремя районами области и Таганрогским заливом, сообщил глава региона Юрий Слюсарь в понедельник.

"Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область БПЛА уничтожены в городе Ростове-на-Дону, 3 районах области: Матвеево-Курганском, Аксайском, Каменском, а также в Таганрогском заливе", - написал Слюсарь в своем канале в Мах.

По информации губернатора, пострадавших и разрушений нет.