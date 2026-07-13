Землетрясение магнитудой 4,9 произошло на юге Бурятии

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Подземный толчок магнитудой 4,9 произошел в Тункинском районе Бурятии в понедельник, сообщается на сайте Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН.

По данным сейсмостанций, землетрясение энергетическим классом 12,9, магнитудой 4,9, интенсивностью в эпицентре 7 баллов было зарегистрировано в 10:18 по местному времени (5:18 по Москве). Эпицентр находился в предгорьях Восточного Саяна, в центральной части Тункинской долины, в 7,6 км северо-западнее райцентра Кырен, в 35 км юго-западнее популярного у туристов курортного поселка Аршан.

Кроме того, в 10:56 (5:56 по Москве) зарегистрирован афтершок магнитудой 3.

Согласно оперативным данным сейсмологов, в зону землетрясения попали семь населенных пунктов Тункинской долины, в Кырене было 4 балла. На сайте Главного управления МЧС по Бурятии сообщается, что в поселениях ощущались слабые точки. Организована работа оперативных групп по обследованию зданий и сооружений.

В свою очередь пресс-служба Главного управления МЧС по Иркутской области сообщает, что землетрясение 3-4 балла почувствовали в двух крупнейших городах региона - Иркутске и Ангарске. Объекты инфраструктуры работают в штатном режиме.

Байкальская рифтовая зона, где, по данным ученых, идет расхождение Евразийской и Амурской тектонических плит, и на этом фоне регулярно происходят землетрясения, имеет протяженность около 2 тыс. км. В ее центральной части находится озеро Байкал, на юго-западе - озеро Хубсугул (Монголия) и горная система Восточный Саян, на северо-востоке - горная система Становое нагорье, через которую проходит Байкало-Амурская магистраль (БАМ).