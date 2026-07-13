Площадь лесных пожаров в ХМАО за выходные сократилась в 2,3 раза

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Площадь лесных пожаров в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) уменьшилась до 4 тыс. га за прошедшие выходные, сообщает Авиалесоохрана Югры.

"О лесопожарной обстановке на территории ХМАО - Югры на 9:00 13 июля. Действуют 8 лесных пожаров в Нижневартовском, Берёзовском и Ханты-Мансийском районах на общей площади 3929,34 га. 5 из них локализованы на площади 2452,14 га", - говорится в сообщении.

В минувшую пятницу в ХМАО было зафиксировано 19 лесных пожаров в Нижневартовском районе, где введен режим ЧС, на общей площади 9186,5 га. Таким образом, площадь возгораний снизилась в 2,3 раза.

В понедельник в тушении пожаров задействован 291 человек, а также самолеты и вертолеты для доставки работников.

Угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет, подчеркивается в сообщении.