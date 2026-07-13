Военные в ходе ночного удара поразили ряд объектов инфраструктуры в порту Черноморск

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - В ходе ночного группового удара в украинском порту Черноморск поражены объекты разгрузки и хранения военных грузов, резервуары с горюче-смазочными материалами, склад с боеприпасами и ракетным вооружением, сообщило в понедельник министерство обороны РФ.

"В результате ударов в порту "Черноморск" (государственное предприятие "Морской торговый порт "Черноморск") поражены объекты портовой инфраструктуры, используемой для разгрузки и хранения грузов военного назначения, резервуары с горюче-смазочными материалами, наливные эстакады и насосная станция перекачки горючего, склад с боеприпасами и ракетным вооружением, а также пункт управления контейнерными перевозками", - говорится в сообщении ведомства.

"В порту "Черноморск" поражены два морских парома типа "РО-РО" и контейнеровоз, осуществлявшие доставку грузов для ВСУ, а также коллекторное судно проекта 416 "Шостка" и плавучий ДОК для хранения и спуска автономных необитаемых подводных аппаратов", - сообщили в Минобороны РФ.