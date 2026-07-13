Более 70 тыс. га леса горит в Красноярском крае

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Пожарные тушат 120 возгораний в лесах Красноярского края, сообщает региональный лесопожарный центр.

"По оперативной информации на 14:28 (10:28 по Москве) 13 июля, на территории края действует 120 лесных пожаров на общей площади 71 тыс. га", - говорится в сообщении.

Очаги возгораний действуют в Туруханском, Енисейском, Северо-Енисейском, Эвенкийском округах.

Отмечается, что угрозы населенным пунктам нет.

Как сообщает пресс-служба лесопожарного центра, краевой оперативный штаб усиливает группировку сил на тушении лесных пожаров в Енисейском и Туруханском округах, сюда перебрасывают команды из Эвенкии и Богучанского округа.

Осложняют обстановку высокая грозовая активность и наличие шелкопрядников – участков леса, в разные годы поврежденных вредителями.

Сообщается, что за минувшие выходные в регионе ликвидировали 13 лесных пожаров на площади 8,9 тыс. га. Еще восемь возгораний на площади 20,4 тыс. га локализовано.

Из-за труднодоступности большинства очагов доставка тяжелой техники невозможна, поэтому работы в основном ведутся вручную: специалисты используют лопаты, топоры-мотыги и бензопилы для разбора завалов, а также проводят контролируемые встречные отжиги, чтобы остановить распространение огня на большой территории.

В охране лесов от огня задействовано более 1,4 тыс. человек. Вместе со специалистами краевого лесопожарного центра в тушении участвуют специалисты федеральной Авиалесоохраны, а также команды из девяти регионов. Помощь оказывают лесопользователи. Часть группировки окарауливает ликвидированные пожары.

Для авиапатрулирования, переброски сил и средств используют более 30 воздушных судов, в том числе 16 вертолетов Ми-8. Для мониторинга обстановки и оценки результатов тушения на кромках пожаров задействуют беспилотники.

Как сообщалось, в регионе действует режим ЧС в лесах. Посещение лесов ограничено, разведение костров и сжигание мусора запрещены.