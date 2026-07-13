Поиск

Более 70 тыс. га леса горит в Красноярском крае

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Пожарные тушат 120 возгораний в лесах Красноярского края, сообщает региональный лесопожарный центр.

"По оперативной информации на 14:28 (10:28 по Москве) 13 июля, на территории края действует 120 лесных пожаров на общей площади 71 тыс. га", - говорится в сообщении.

Очаги возгораний действуют в Туруханском, Енисейском, Северо-Енисейском, Эвенкийском округах.

Отмечается, что угрозы населенным пунктам нет.

Как сообщает пресс-служба лесопожарного центра, краевой оперативный штаб усиливает группировку сил на тушении лесных пожаров в Енисейском и Туруханском округах, сюда перебрасывают команды из Эвенкии и Богучанского округа.

Осложняют обстановку высокая грозовая активность и наличие шелкопрядников – участков леса, в разные годы поврежденных вредителями.

Сообщается, что за минувшие выходные в регионе ликвидировали 13 лесных пожаров на площади 8,9 тыс. га. Еще восемь возгораний на площади 20,4 тыс. га локализовано.

Из-за труднодоступности большинства очагов доставка тяжелой техники невозможна, поэтому работы в основном ведутся вручную: специалисты используют лопаты, топоры-мотыги и бензопилы для разбора завалов, а также проводят контролируемые встречные отжиги, чтобы остановить распространение огня на большой территории.

В охране лесов от огня задействовано более 1,4 тыс. человек. Вместе со специалистами краевого лесопожарного центра в тушении участвуют специалисты федеральной Авиалесоохраны, а также команды из девяти регионов. Помощь оказывают лесопользователи. Часть группировки окарауливает ликвидированные пожары.

Для авиапатрулирования, переброски сил и средств используют более 30 воздушных судов, в том числе 16 вертолетов Ми-8. Для мониторинга обстановки и оценки результатов тушения на кромках пожаров задействуют беспилотники.

Как сообщалось, в регионе действует режим ЧС в лесах. Посещение лесов ограничено, разведение костров и сжигание мусора запрещены.

Красноярский край
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Более 70 тыс. га леса горит в Красноярском крае

Военные в ходе ночного удара поразили ряд объектов инфраструктуры в порту Черноморск

ФСБ предотвратила теракты украинских спецслужб на аэродромах Амурской и Челябинской областей

Более 350 БПЛА летели ночью в сторону Московского региона

За сутки из-за дождевого паводка в Свердловской области затопило почти 180 домов

Над Московской областью за ночь сбили 81 БПЛА, погибли три человека

Американские войска завершили очередную серию ударов по Ирану

Власти Ставрополья сообщили о возгорании в промзоне после атаки БПЛА

Силы CENTCOM начали новые удары по Ирану

 Силы CENTCOM начали новые удары по Ирану

Аэропорт Домодедово временно не работает

 Аэропорт Домодедово временно не работает
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3069 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 448 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10490 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 161 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 86 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 251 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 176 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2518 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 109 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 75 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 475 материалов