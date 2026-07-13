Путин заявил, что ответы РФ на удары противника будут зеркальными и в несколько раз мощнее

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Ответы на удары по территории России будут зеркальными и в несколько раз мощнее, противник будет чувствовать это с нарастающим масштабом, заявил президент РФ Владимир Путин.

Глава государства в понедельник осмотрел выставку Народного фронта "Все для Победы!", на которой, в том числе показали президенту макет зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С".

"Наши ответы всегда будут зеркальными, куда бы они не пытались наносить удары на территории РФ, мы будем отвечать зеркально, только в несколько раз мощнее. Противник будет это чувствовать. Уже чувствует, надеюсь. И будет чувствовать это в дальнейшем с нарастающим масштабом", - сказал Путин.