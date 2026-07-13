Аппарат омбудсмена РФ готовит список обмена с Украиной по военным и гражданским лицам

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Аппарат уполномоченного по правам человека в РФ готовит новые списки на возврат в Россию с Украины военнопленных и гражданских лиц, сообщила омбудсмен Яна Лантратова в понедельник в Екатеринбурге.

"У меня выстроена коммуникация с украинской стороной на территории Украины. И мы ведём большую работу по тому, что мы передаём список без вести пропавших. Списки людей, которых не могут найти своих родственников, и ведём переговоры по каждому из них. (...) Сейчас мы готовим следующий список отдельно по военным, отдельно по гражданским. Я надеюсь, что в ближайшее время мы сможем осуществить", - сказала она на встрече с представителями общественности.

Она также отметила, что, несмотря на отсутствие дипломатических отношений, между правозащитниками с украинской стороной выстроены каналы по обмену документами, списками без вести пропавших, посещению военнопленных, по передаче посылок, писем.