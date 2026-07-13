Поиск

Россияне направили через ОНФ на цели СВО почти 70 млрд рублей

Россияне направили через ОНФ на цели СВО почти 70 млрд рублей
Президент РФ Владимир Путин выступает на форуме Общероссийского народного фронта
Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Россияне передали в Общероссийский народный фронт на цели СВО около 70 млрд рублей, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Вы объединили вокруг себя более 20 миллионов человек - граждан Российской Федерации, и граждане добровольно, доверяя вам, направили на цели СВО почти 70 миллиардов рублей", - сказал он на форуме ОНФ "Все для победы".

По его словам, Россия укрепляет свою финансовую систему, совершенствует Вооруженные силы, добивается новых результатов в сфере ОПК и продолжает движение вперед на линии боевого соприкосновения.

"Это получается, в том числе, благодаря вашим усилиям", - сказал Путин.

Владимир Путин ОНФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Путин заявил, что ответы РФ на удары противника будут зеркальными и в несколько раз мощнее

Собянин предложил перенести платежи регионов по бюджетным кредитам

Аппарат омбудсмена РФ готовит список обмена с Украиной по военным и гражданским лицам

Россияне направили через ОНФ на цели СВО почти 70 млрд рублей

 Россияне направили через ОНФ на цели СВО почти 70 млрд рублей

В отношении правозащитницы Ольги Романовой возбуждено уголовное дело

В МИД РФ вызван посол Германии

РФ передала локальные активы Akzo Nobel в управление той же компании, что и "дочку" Rockwool

 РФ передала локальные активы Akzo Nobel в управление той же компании, что и "дочку" Rockwool

Режим ЧС введен в округе Ставрополья из-за пожара в промзоне после атаки БПЛА

VK заявила, что санкции ЕС не влияют на работу ее сервисов, включая Max

Песков сказал, что военные и спецслужбы РФ отслеживают, откуда дроны ВСУ прилетают в Россию

 Песков сказал, что военные и спецслужбы РФ отслеживают, откуда дроны ВСУ прилетают в Россию
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3072 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10494 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 448 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 161 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 86 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 251 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 176 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2518 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 109 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 75 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 475 материалов