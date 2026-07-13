Россияне направили через ОНФ на цели СВО почти 70 млрд рублей

Президент РФ Владимир Путин выступает на форуме Общероссийского народного фронта Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Россияне передали в Общероссийский народный фронт на цели СВО около 70 млрд рублей, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Вы объединили вокруг себя более 20 миллионов человек - граждан Российской Федерации, и граждане добровольно, доверяя вам, направили на цели СВО почти 70 миллиардов рублей", - сказал он на форуме ОНФ "Все для победы".

По его словам, Россия укрепляет свою финансовую систему, совершенствует Вооруженные силы, добивается новых результатов в сфере ОПК и продолжает движение вперед на линии боевого соприкосновения.

"Это получается, в том числе, благодаря вашим усилиям", - сказал Путин.