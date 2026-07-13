Поиск

В Москве возбуждено дело против 11 операторов, занимавшихся телефонным мошенничеством

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено в Москве в отношении группы операторов, которые помогали украинскому организатору колл-центра похищать деньги у россиян по телефону, сообщили в СК РФ в понедельник.

"В ходе расследования уголовного дела террористической направленности следственными органами СК России по Москве совместно с УФСБ по Москве и Московской области установлена причастность 11 лиц к организации преступного сообщества и участию в нем", - говорится в сообщении.

Отмечается, что возбуждено уголовное дело по чч. 1, 2 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества и участие в его деятельности).

По данным следствия, "не позднее сентября 2025 года организатор, находясь на Украине, создал преступное сообщество в форме структурированной организованной группы для извлечения дохода от мошенничества, совершенного колл-центрами в отношении граждан РФ".

"Он разработал схему, включающую функционирование SIM-бокс-оборудования для незаконного пропуска трафика, создал материально-техническую базу и обеспечил координацию бесперебойной работы", - рассказали в СК.

Там уточнили, что с сентября 2025 по март 2026 года организатор с помощью соучастников вовлек в преступную деятельность не менее 11 операторов, которые арендовали квартиры в Москве.

"Там они размещали переданное им логистами SIM-бокс оборудование, посредством которого совершали хищения денежных средств граждан", - сказали в Следственном комитете.

11 фигурантам уже предъявлено обвинение в незаконном использовании абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной станции (ч. 3 ст. 274.3 УК РФ).

Москва Московская область СКР
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

 Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

МИД РФ заявил послу ФРГ об участии Берлина в ударах Киева по России

Минпросвещения дистанцировалось от высказываний о "бежевых мамах" и мармеладе в виде червячков

 Минпросвещения дистанцировалось от высказываний о "бежевых мамах" и мармеладе в виде червячков

Минпромторг включил электромобиль "Атом" в перечень допускаемых для работы в такси

 Минпромторг включил электромобиль "Атом" в перечень допускаемых для работы в такси

Путин заявил, что ответы РФ на удары противника будут зеркальными и в несколько раз мощнее

Собянин предложил перенести платежи регионов по бюджетным кредитам

Аппарат омбудсмена РФ готовит список обмена с Украиной по военным и гражданским лицам

Россияне направили через ОНФ на цели СВО почти 70 млрд рублей

 Россияне направили через ОНФ на цели СВО почти 70 млрд рублей

В отношении правозащитницы Ольги Романовой возбуждено уголовное дело

В МИД РФ вызван посол Германии
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3075 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10495 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 448 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 161 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 86 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 251 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 176 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2518 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 109 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 75 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 475 материалов