В Москве возбуждено дело против 11 операторов, занимавшихся телефонным мошенничеством

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено в Москве в отношении группы операторов, которые помогали украинскому организатору колл-центра похищать деньги у россиян по телефону, сообщили в СК РФ в понедельник.

"В ходе расследования уголовного дела террористической направленности следственными органами СК России по Москве совместно с УФСБ по Москве и Московской области установлена причастность 11 лиц к организации преступного сообщества и участию в нем", - говорится в сообщении.

Отмечается, что возбуждено уголовное дело по чч. 1, 2 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества и участие в его деятельности).

По данным следствия, "не позднее сентября 2025 года организатор, находясь на Украине, создал преступное сообщество в форме структурированной организованной группы для извлечения дохода от мошенничества, совершенного колл-центрами в отношении граждан РФ".

"Он разработал схему, включающую функционирование SIM-бокс-оборудования для незаконного пропуска трафика, создал материально-техническую базу и обеспечил координацию бесперебойной работы", - рассказали в СК.

Там уточнили, что с сентября 2025 по март 2026 года организатор с помощью соучастников вовлек в преступную деятельность не менее 11 операторов, которые арендовали квартиры в Москве.

"Там они размещали переданное им логистами SIM-бокс оборудование, посредством которого совершали хищения денежных средств граждан", - сказали в Следственном комитете.

11 фигурантам уже предъявлено обвинение в незаконном использовании абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной станции (ч. 3 ст. 274.3 УК РФ).