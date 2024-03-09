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В Пентагоне рассказали о существовавших планах реконструкции НЛО при их обнаружении

В Пентагоне рассказали о существовавших планах реконструкции НЛО при их обнаружении
Неопознанный объект над Нью-Мексико. Архивное фото.
Фото: Bettmann/Getty Images

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты рассматривали программу по реверс-инжинирингу космических кораблей инопланетян в случае их обнаружения, говорится в докладе Пентагона.

Минобороны США опубликовало публичную версию заказанного Конгрессом всестороннего обзора секретных правительственных программ США с 1945 года, который развенчал десятилетия спекуляций об НЛО, заявив, что оно не обнаружило никаких доказательств внеземной активности или попыток скрыть информацию от законодателей.

По утверждению Пентагона, американское правительство когда-то рассматривало программу по обнаружению и реконструированию любых захваченных космических кораблей пришельцев. Эти планы не увенчались успехом, но подпитывали теории заговора о сокрытии информации об НЛО, указывается в докладе.

Согласно документу, Пентагон в 2010-х годах предложил министерству внутренней безопасности реализацию программы под кодовым названием Kona Blue, которая предусматривала обратное проектирование любого обнаруженного внеземного корабля. Согласно отчету, эта идея была в конечном итоге отклонена руководителями министерства из-за недостатка данных.

Во время слушаний в прошлом году в подкомитете по надзору палаты представителей Конгресса США бывший сотрудник разведки ВВС майор Дэвид Груш, заявил, что правительство скрывает существование именно таких усилий по обнаружению и реконструированию внеземных кораблей.

США
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