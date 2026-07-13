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В Севастополе Балаклавскую бухту будут открывать для гражданских судов днем

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - В Севастополе в Балаклавской бухте в течение дня будут убирать боновые ограждения для прохода гражданских судов, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

"Бухта будет закрыта для гражданских судов вечером и ночью. В дневное время проход будет открыт. Бухта также будет оперативно перекрываться в любое время суток при сигнале "Морская опасность", - написал он в мессенджере.

По его словам, такое решение позволит владельцам яликов и катеров работать в течение дня без ущерба безопасности акватории в темное время суток.

Ои владельцев маломерных судов ранее поступило много жалоб о том, что боновые заграждения фактически заблокировали выход из бухты, что мешает и работе, и отдыху.

Установку боновых заграждений в целях безопасности утвердили в 2024 году, они защищают бухту от морских дронов и диверсантов, напомнил Развожаев.

Михаил Развожаев Севастополь Балаклавская бухта
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