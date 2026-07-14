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Минобороны РФ заявило о ночном ударе по целям в Киеве и порту Южный

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Российские военные в ходе ночного удара поразили цели в Киеве и порту "Южный" в Одесской области, заявило Минобороны РФ во вторник.

"В городе Киев поражены предприятия военной промышленности, участвующие в разработке и производстве ракет различного типа и беспилотных летательных аппаратов, а также объекты портовой инфраструктуры в порту Южный Одесской области, используемые для разгрузки и хранения горюче-смазочных материалов ВСУ", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

Министерство заявило, что групповые удары нанесены высокоточным оружием большой дальности воздушного и наземного базирования, а также беспилотниками.


Хроника 24 февраля 2022 года – 14 июля 2026 года Военная операция на Украине
Минобороны РФ
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