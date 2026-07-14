Детский омбудсмен РФ попросила законодательно закрепить понятие травли

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова рекомендовала правительству нормативно закрепить понятие травли, и создать систему сбора статистики по таким случаям в образовательных учреждениях.

"Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка полагает целесообразным рекомендовать правительству РФ нормативно закрепить понятие травли, учитывающее всех возможных участников данного процесса, а также разработать систему сбора и обработки единой государственной статистики по зафиксированным случаям травли в образовательных организациях", - говорится в ежегодном докладе детского омбудсмена за 2025 год.

Кроме того, уполномоченный рекомендовала Минпросвещения "составить примерные критерии деятельности и эффективности развития служб примирения и медиации в образовательных организациях, учитывая опыт регионов, в которых данные службы показывают свою эффективность"; провести анализ деятельности территориальных служб медиации и примирения с привлечением экспертного совета по развитию служб медиации и примирения в образовательных организациях при Минпросвещения России; продолжить внедрение и развитие региональных координаторов служб примирения и медиации в образовательных организациях в регионах в целях разработки алгоритма взаимодействия образовательных организаций с территориальными центрами психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи по фактам выявления травли в школьном коллективе.

В докладе отмечается, что в РФ термин "травля" законодательно не закреплен, однако защита от нее обеспечивается нормами федеральных законов и Стратегией комплексной безопасности детей в РФ до 2030 года.

По данным омбудсмена, есть случаи травли учащихся, относящихся к льготным категориям. Также есть факты подобного поведения и со стороны педагогов.