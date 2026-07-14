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Военные РФ поразили в Киеве предприятия, задействованные в производстве крылатых ракет и дронов

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Российские военные в ходе ночных групповых ударов поразили в Киеве заводы, связанные с производством крылатыми ракет и дронов, заявило Минобороны РФ во вторник.

"Поражены в городе Киев: агрегатно-детальное предприятие радиоэлектронной промышленности Киев ГП "Радиоизмеритель", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

По его данным, это предприятие является ключевым поставщиком агрегатов, узлов и компонентов электронной базы для производства управляемых ракет "Нептун-МД", оперативно-тактических ракет FP-7, -9 и "Гром-2".

"Также предприятие производит навигационно-посадочную аппаратуру, СВЧ компоненты для авиастроения", - сказано в сообщении.

По информации Минобороны РФ, также в Киеве нанесен удар по промышленному предприятию Киев-79 (ООО "УКР АРМО ТЕХ").

"Одно из основных производств на Украине по сборке боевых частей для беспилотных летательных аппаратов и ракет различного типа. Также предприятие осуществляет обработку и хранение взрывчатых веществ, используемых при производстве боеприпасов, выполняет функции логистического центра для хранения и отгрузки военной продукции, включая бронеавтомобили и БПЛА", - заявило Минобороны РФ.

Хроника 24 февраля 2022 года – 14 июля 2026 года Военная операция на Украине
Минобороны Киев
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