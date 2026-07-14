Минобороны РФ заявило об уничтожении с вечера понедельника 288 украинских дронов

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Российские средства ПВО с 20:00 13 июля до 8:00 по московскому времени 14 июля перехватили и уничтожили 288 украинских беспилотников, заявило Минобороны РФ во вторник.

Дроны нейтрализованы над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом, Башкирией, Азовским и Черным морями, говорится в сообщении министерства.