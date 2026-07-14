Поиск

Курский губернатор сообщил о нейтрализации 155 БПЛА в регионе за сутки

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил о 155 украинских дронах, сбитых за минувшие сутки на территории региона.

"Всего в период с 09:00 13 июля до 09:00 14 июля сбито 155 вражеских беспилотников (из них 87 - самолетного типа). 40 раз враг применил артиллерию по отселенным районам. Четыре раза беспилотники атаковали нашу территорию с помощью взрывных устройств", - написал он в Мах.

В результате атак в результате атак в Рыльске ранен 41-летний мужчина. Он будет наблюдаться амбулаторно. В Курске незначительно повреждены торец многоквартирного дома и два автомобиля.

В деревне Новоивановка Рыльского района полностью сгорели дом и летняя кухня.

Погибших нет, добавил Хинштейн.

Хроника 24 февраля 2022 года – 14 июля 2026 года Военная операция на Украине
Александр Хинштейн Рыльский район Новоивановка Курская область Рыльск
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В Краснодарском крае ликвидировали возгорание на Афипском НПЗ после атаки БПЛА

Банк России "не закроет глаза" на топливные цены и инфляционные ожидания

В Краснодоне при взрыве газа обрушился подъезд, погибла женщина

ФСБ обнародовала записи разговоров пытавшегося организовать теракт рэпера Киевстонера

ФАС выдала предупреждения топливным компаниям в пяти регионах из-за роста цен

Минсельхоз не ждет влияния ситуации на Азовском море на обеспеченность продовольствием в РФ

 Минсельхоз не ждет влияния ситуации на Азовском море на обеспеченность продовольствием в РФ

Военные РФ поразили в Киеве предприятия, задействованные в производстве крылатых ракет и дронов

Детский омбудсмен РФ попросила законодательно закрепить понятие травли

 Детский омбудсмен РФ попросила законодательно закрепить понятие травли

ФСБ задержала готовившего теракт на стратегическом предприятии в Подмосковье

ФСБ сообщила о предотвращении теракта на стратегическом предприятии в Подмосковье
Хроники событий
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 449 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3109 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10512 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 161 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 86 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 251 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 176 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2518 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 109 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 75 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 475 материалов