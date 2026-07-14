Курский губернатор сообщил о нейтрализации 155 БПЛА в регионе за сутки

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил о 155 украинских дронах, сбитых за минувшие сутки на территории региона.

"Всего в период с 09:00 13 июля до 09:00 14 июля сбито 155 вражеских беспилотников (из них 87 - самолетного типа). 40 раз враг применил артиллерию по отселенным районам. Четыре раза беспилотники атаковали нашу территорию с помощью взрывных устройств", - написал он в Мах.

В результате атак в результате атак в Рыльске ранен 41-летний мужчина. Он будет наблюдаться амбулаторно. В Курске незначительно повреждены торец многоквартирного дома и два автомобиля.

В деревне Новоивановка Рыльского района полностью сгорели дом и летняя кухня.

Погибших нет, добавил Хинштейн.