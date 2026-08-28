Открытое горение после атаки на жилой дом в Севастополе ликвидировано
Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о ликвидации открытого горения после атаки БПЛА на жилой дом, спасатели приступили к разбору завалов.
"Открытое возгорание в жилом доме на пятом этаже ликвидировано, идет проливка конструкций. Параллельно спасатели начинают разбор завалов", - написал Развожаев в своем канале в Мах.
"На базе соседнего детского сада развёрнут ПВР. Семьи с детьми разместили там", - добавил глава города.
Ранее в ночь на пятницу сообщалось о попадании БПЛА в пятиэтажку в Севастополе.