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Глава МИД РФ считает, что украинские удары по маркетплейсам направлены на дестабилизацию общества

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Нанося удары по российским НПЗ, маркетплейсам и гражданской инфраструктуре, Украина пытается дестабилизировать общество, а этому поддаваться нельзя, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

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"Нет, нам нельзя поддаваться таким настроениям и, конечно же, нельзя поддаваться попыткам, которые Владимир Зеленский сам активно провоцирует при поддержке европейцев, дестабилизировать наше общество путем атак по НПЗ, маркетплейсам, гражданской инфраструктуре путем террористических методов, чтобы посеять страх", - сказал Лавров в интервью телеканалу РБК.

Министр добавил, что на фоне этого западные страны "стыдливо молчат": "Молчит, к сожалению, и генеральный секретарь ООН Гутерреш, и комиссар по правам человека Тюрк. Они однозначно твердо заняли сторону украинского режима", - сказал Лавров.

Хроника 24 февраля 2022 года – 28 августа 2026 года Военная операция на Украине
МИД РФ Сергей Лавров НПЗ маркетплейсы Украина удары
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