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Транскам в Северной Осетии закрыли для всех видов транспорта

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Движение всех видов транспорта приостановлено на участке Транскавказской автомагистрали из-за схода селя, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Северной Осетии.

"В связи с невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств по Транскавказской автомагистрали запрещено движение всех автотранспортных средств на участке населенный пункт Бурон - Северный Портал Рокского тоннеля в обоих направлениях с 23:40 13 июля", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что ограничения введены до особого распоряжения.

Транскам является единственной дорогой, соединяющей Южную Осетию с Россией. Зимой и ранней весной движение на этой горной трассе периодически перекрывают в связи со снежными заносами и лавинной опасностью, а также сходом селей в горах.

Транскам
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