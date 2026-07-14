Поиск

Госкомиссия на Байконуре одобрила пуск "Союза" с российско-американским экипажем на МКС

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Госкомиссия на Байконуре одобрила заправку и пуск ракеты "Союз-2.1а" с кораблем "Союз МС-29", на котором россияне Петр Дубров и Анна Кикина, а также американец Анил Менон отправятся к Международной космической станции, сообщил журналистам представитель "Роскосмоса".

"Госкомиссия одобрила заправку ракеты-носителя "Союз-2.1а" с транспортным пилотируемым кораблем "Союз МС-29" и ее пуск 14 июля в 17:48 по Москве", - сказал он.

Как ожидается, ракета выведет корабль на орбиту за 8 минут 49 секунд. Полет должен пройти по сверхкороткой схеме и занять примерно три часа. Стыковка с МКС планируется в 20:56 по Москве.

Экипаж должен будет провести на станции 261 сутки. По российской программе запланированы 38 научных экспериментов и два выхода в открытый космос.

В дублирующем экипаже - российские космонавты Дмитрий Петелин и Константин Борисов, а также американка Дениз Бернхем.

Байконур МКС Анна Кикина Петр Дубров Роскосмос Анил Менон NASA
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ПВО отразила атаку еще пяти БПЛА на Москву

В Кремле назвали ошибочной позицию Алиева по украинскому конфликту

Песков назвал абсурдными действиями введение санкций ЕС против мессенджера Мах

 Песков назвал абсурдными действиями введение санкций ЕС против мессенджера Мах

Роскомнадзор заявил, что не блокирует Google, Apple и GitHub в РФ

 Роскомнадзор заявил, что не блокирует Google, Apple и GitHub в РФ

Минпросвещения разъяснило правила зачисления в 10-й класс и гарантии для девятиклассников

 Минпросвещения разъяснило правила зачисления в 10-й класс и гарантии для девятиклассников

Возгорание в промзоне на Ставрополье после атаки БПЛА ликвидировано

Пассажиропоток группы "Аэрофлот" на фоне ограничений полетов в июне снизился на 4,3%

Камчатский вулкан Шивелуч выбросил пепел на высоту 10,5 км

 Камчатский вулкан Шивелуч выбросил пепел на высоту 10,5 км

В Краснодарском крае ликвидировали возгорание на Афипском НПЗ после атаки БПЛА

Банк России "не закроет глаза" на топливные цены и инфляционные ожидания

 Банк России "не закроет глаза" на топливные цены и инфляционные ожидания
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10517 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3111 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 449 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 161 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 86 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 251 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 176 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2518 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 109 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 75 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 475 материалов