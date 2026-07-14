Госкомиссия на Байконуре одобрила пуск "Союза" с российско-американским экипажем на МКС

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Госкомиссия на Байконуре одобрила заправку и пуск ракеты "Союз-2.1а" с кораблем "Союз МС-29", на котором россияне Петр Дубров и Анна Кикина, а также американец Анил Менон отправятся к Международной космической станции, сообщил журналистам представитель "Роскосмоса".

"Госкомиссия одобрила заправку ракеты-носителя "Союз-2.1а" с транспортным пилотируемым кораблем "Союз МС-29" и ее пуск 14 июля в 17:48 по Москве", - сказал он.

Как ожидается, ракета выведет корабль на орбиту за 8 минут 49 секунд. Полет должен пройти по сверхкороткой схеме и занять примерно три часа. Стыковка с МКС планируется в 20:56 по Москве.

Экипаж должен будет провести на станции 261 сутки. По российской программе запланированы 38 научных экспериментов и два выхода в открытый космос.

В дублирующем экипаже - российские космонавты Дмитрий Петелин и Константин Борисов, а также американка Дениз Бернхем.