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Баканов сообщил, что обсудит во вторник с главой NASA продление эксплуатации МКС

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов сообщил, что проведет во вторник переговоры с главой NASA Джаредом Айзекманом, в ходе которых будет обсуждаться продление эксплуатации Международной космической станции (МКС).

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"В ближайшее время мы еще должны решить судьбу МКС, может быть будет продлена", - сказал Баканов в интервью ИС "Вести".

По его словам, переговоры с Айзекманом состоятся во вторник утром.

Глава "Роскосмоса" заявил, что станцию точно будут эксплуатировать до 2028 года.

"Потом они создают свою станцию, мы создаем свою Российскую орбитальную станцию. Там тоже есть повод для дискуссий в зависимости от технических решений, от наклонения орбиты. И есть еще там пару моментов, но это только когда о чем-то договоримся", - сказал Баканов.

Ранее в "Роскосмосе" сообщили, что Айзекман будет присутствовать на запуске пилотируемого корабля "Союз МС-29" к МКС, который состоится 14 июля. Также ожидается встреча главы NASA с Бакановым на Байконуре.

"Визит Джареда Айзекмана стал первым за восемь лет посещением руководителем NASA космодрома Байконур", - сообщили в пресс-службе "Роскосмоса".

7 апреля Баканов заявил, что Россия и США склоняются к тому, что МКС может работать до 2030 года.

31 июля 2025 года главы космических агентств России и США провели первые с 2018 года переговоры, на которых обсудили дальнейшую работу МКС. Сообщалось, что стороны договорились об эксплуатации МКС до 2028 года, до 2030 года запланировано сведение станции с орбиты.

19 февраля первый вице-премьер РФ Денис Мантуров заявил, что развертывание Российской орбитальной станции планируется начать в 2028 году.

30 июня в годовом отчете Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия" сообщалось о рассмотрении варианта продления эксплуатации российского сегмента МКС после 2028 года. В отчете также отмечалось, что "Роскосмос" и NASA в 2025 году определили стратегию сведения МКС с орбиты.

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