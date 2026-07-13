Глава NASA прибыл на Байконур

Вывоз ракеты-носителя "Союз-2-1а" с транспортным пилотируемым кораблем "Союз МС-29" на стартовый стол космодрома Байконур Фото: Сергей Савостьянов/РИА Новости

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Директор NASA Джаред Айзекман прибыл на космодром Байконур, подтвердили агентству "Интерфакс-Казахстан" в министерстве искусственного интеллекта и цифрового развития республики.

Ожидается, что Айзекман примет участие в проводах международного экипажа, который отправится на Международную космическую станцию (МКС).

Ракета "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-29", на котором двое россиян и один американец отправятся на МКС, стартует 14 июля.

В основной состав экипажа входят космонавты "Роскосмоса" Петр Дубров и Анна Кикина, а также астронавт NASA Анил Менон. В дублирующем экипаже - россияне Константин Борисов и Дмитрий Петелин, американка Дениз Бернхем. Как ожидается, орбитальная миссия продлится более 260 суток.