Путин поддержал идею распределить нагрузку в энергетике изолированных районов Якутии на энергосистему РФ

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Развитие энергетики на изолированных территориях Якутии, где действуют высокие тарифы, требует поддержки всей энергосистемы РФ, заявил глава Якутии Айсен Николаев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Сегодня это стало, к сожалению, проблемой Якутии и "РусГидро". Как бы "вы сами решайте". Но я считаю, что здесь все-таки, наверное, это не очень справедливо", - сказал Николаев.

Путин согласился с мнением Николаева о необходимости перераспределения нагрузки на "РусГидро".

"Вернемся к этому. Я с вашим подходом согласен", - отметил президент.

По словам Николаева, который также возглавляет комиссию Госсовета по энергетике, в энергетике Дальнего Востока остается много вопросов.

"Это и тарифная составляющая, это и электросетевое хозяйство. "РусГидро", конечно, очень большую работу делает, но всё равно им нужно помогать, хотя вроде бы, как говорится, там и прибыль есть, и так далее, но реально на Дальнем Востоке ситуация очень непростая по энергетике", - рассказал Николаев.

Глава Якутии напомнил, что сейчас на территории республики строится 2 ГВт энергомощностей, которые будут введены в течение ближайших трех лет.

"Даже "АЛРОСА", например, в этом году четвёртый энергоблок своей гидроэлектростанции вводит. Строится Новоленская, это "Интер РАО" строит, "РусГидро" строит Нерюнгринскую ГРЭС, вторую очередь - 550 МВт, в Якутске строят вторую очередь Якутской ГРЭС-2. Будет уже в этом году вводиться", - перечислил Николаев.

Энергосистема Якутии включает в себя зоны централизованного и децентрализованного энергоснабжения. Зона централизованного энергоснабжения (включена в единую энергосистему РФ) состоит из трех районов (Западный, Центральный и Южно-Якутский) и покрывает 36% территории региона, где проживает 85% его населения, говорится в схеме и программе развития электроэнергетики Якутии.

На данный момент в РФ действуют несколько механизмов финансирования проектов в электроэнергетике за счет платежей крупных промышленных потребителей оптового рынка, однако по большей части они распространяются на проекты в единой энергосистеме РФ.