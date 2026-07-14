В документах партии "Зеленые" для заверения кандидатов на выборы нашли недостатки

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Центризбирком России выявил недостатки в представленных экологической партией "Зеленые" документах для заверения кандидатов на выборы депутатов Госдумы девятого созыва.

"(...) Известить политическую партию "Российская экологическая партия "Зеленые" в том, что в результате проверки документов, представленных уполномоченным представителем партии для заверения федерального списка кандидатов (...) и списка кандидатов по одномандатным избирательным округам выявлены недостатки", - сказал член ЦИК РФ Николай Левичев на заседании комиссии во вторник и отметил, что у партии есть возможность исправить недостатки в представленных документах не позднее 16 июля.

По его словам, 5 июля текущего года партия "Зеленые" провела съезд по выдвижению кандидатов в депутаты Госдумы девятого созыва и 12 июля подала в ЦИК документы для заверения федерального списка кандидатов в количестве 263 человека и списка кандидатов по одномандатным избирательным округам в количестве 135 человек.

Выборы депутатов Госдумы и совмещенные с ними выборы пройдут в течение трех дней подряд - с 18 по 20 сентября. В единый день голосования в сентябре 2026 года планируется провести более 2 200 избирательных кампаний разного уровня и заместить 20 700 депутатских мандатов и выборных должностей.