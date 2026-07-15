Минобороны РФ сообщило об уничтожении в Черниговской области склада ВСУ

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Склад военно-технического имущества украинской армии поражён беспилотниками в Сновском районе Черниговской области, сообщает министерство обороны РФ.

"Расчётами ударных БПЛА "Герань" уничтожен склад военно-технического имущества в н.п. Кучиновка Сновского районе Черниговской области, который использовался ВСУ для хранения компонентов беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сообщении ведомства, распространённом в среду.

"Кроме того, - информирует Минобороны, - подразделения беспилотных систем провели серию ударов по объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, складам горючего".

Ведомство отмечает, что "кадры объективного контроля уничтожения целей транслируются в прямом эфире и передаются на командные пункты".

Минобороны России в среду опубликовало кадры этих ударов.