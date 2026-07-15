В Севастополе выпустили дополнительные QR-коды на покупку бензина Аи-92

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Власти Севастополя выпустили дополнительные QR-коды для покупки бензина марки Аи-92, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

"Дополнительная партия QR-кодов на Аи-92 уже разослана (...) Начиная с 13:15 мы начнем рассылку второй дополнительной партии на 3200 кодов Аи-92. Заправиться нужно будет сегодня до 21.00", - написал он.

Действует лимит на 20 литров на одну машину (кроме четырех заправок, где его увеличили в два раза), при этом разрешен и отпуск в канистры, чтобы жители могли заправить домашние генераторы.

Также в среду 15 июля в Севастополе продают по QR-кодам бензин Аи-95, Аи-95+, дизельное топливо. В свободной продаже есть бензин Аи-95+ и дизельное топливо Ultra.

22 мая из-за логистических сложностей ограничения на продажу топлива ввели в Севастополе, с 29 мая - в Крыму.