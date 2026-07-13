Свободная продажа топлива в Крыму осуществляется на 47 АЗС в понедельник

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Свободная продажа топлива в Крыму в понедельник организована на 47 автозаправочных станциях (АЗС), сообщается в материалах Минтопэнерго республики.

Ведомство в своем канале в Max опубликовало таблицы со списками АЗС, где в свободной продаже ведется отпуск бензина марок Аи-95 Ultra и ДТ Ultra.

В Севастополе в понедельник топливо продают свободно на пяти АЗС, также отпуск ведется по QR-кодам, выданным накануне.

Как сообщалось, 22 мая из-за логистических сложностей ограничения на продажу топлива ввели в Севастополе, с 29 мая - в Крыму.