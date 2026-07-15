Лавров обсудит с главой МИД Гвинеи-Бисау двустороннюю и международную повестку

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел России Сергей Лавров в четверг проведет переговоры в Москве с главой МИД Республики Гвинея-Бисау Фатуматой Жау, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"16 июля глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров проведет переговоры с министром иностранных дел, международного сотрудничества и сообществ Республики Гвинея-Бисау, которая будет находиться в Москве с рабочим визитом", - сказала она на брифинге в среду.

Захарова добавила, что стороны планируют "рассмотреть широкий круг актуальных вопросов двусторонних отношений, обсудить возможные пути наращивания взаимодействия между двумя странами, включая укрепление политического диалога и расширение торгово-экономических и гуманитарных связей".

"Предстоит обстоятельный обмен мнениями по международной, региональной повестке дня с акцентом на взаимодействие в Организации Объединенных Наций и на других многосторонних площадках", - заключила представитель МИД РФ.