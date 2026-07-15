Лавров 23-24 июля примет участие в СМИД ШОС в Чолпон-Ате

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел России Сергей Лавров 23-24 июля в Чолпон-Ате (Киргизия) примет участие в заседании совета министров иностранных дел государств - членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), сообщила представитель МИД Мария Захарова.

"Напомню, деятельность этой структуры в этом году проходит под знаком 25-й годовщины ее создания. Встреча откроет завершающий этап работы по содержательному наполнению саммите Шанхайской организации сотрудничества, который состоится в Бишкеке с 31 августа по 1 сентября текущего года", - сказала она.

Министры рассмотрят вопросы, связанные с подготовкой к заседанию совета глав государств организации. "Прежде всего, солидный пакет документов по вопросам дальнейшего развития ШОС с целью комплексной модернизации ее деятельности, который планируется представить на рассмотрение лидеров", - сказал Захарова.

"Особое место в дискуссии займет обмен мнениями по актуальным сюжетам международной, региональной повестки. Речь идет, прежде всего, о положении дел на пространстве Шанхайской организации сотрудничества, обеспечении безопасности и стабильности, а также устойчивого роста в Евразии", - добавила она.

Как ожидается, на полях мероприятия Лавров проведет ряд двусторонних встреч.