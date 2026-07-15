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В Ростовской области на кустарной автозаправке сгорели семь машин

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - В Неклиновском районе Ростовской области сгорели семь машин и пострадал один человек, причиной возгорания названа кустарная заправка автомобилей в необорудованном месте, сообщило региональное управление МЧС.

"В Неклиновском районе сгорело семь машин, ЧП произошло сегодня утром (...) На момент прибытия пожарных подразделений происходило горение на открытой стоянке 7 автомобилей на площади 40 кв. м (...) Специалисты испытательной пожарной лаборатории установили предварительную причину пожара: возгорание произошло из-за грубого нарушения правил пожарной безопасности при использовании легковоспламеняющихся жидкостей. По данным экспертов, причиной ЧП стала "кустарная" заправка автомобиля в необорудованном месте", - говорится в сообщении.

Пожар тушили восемь челоек и две единицы техники.

МЧС напоминает, что заправлять автомобили вне специально оборудованных АЗС, в том числе кустарным способом, категорически запрещено.

МЧС Неклиновский район Ростовская область
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