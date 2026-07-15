В Донецке без электричества остались почти 90 тысяч абонентов

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - В Донецке почти 90 тысяч абонентов остались без электричества, сообщил через пресс-службу мэр города Алексей Кулемзин.

По информации АО "Юго-Западная Электросетевая Компания" "Донецкэнерго", в Кировском, Куйбышевском, Ворошиловском, Киевском и Калининском районах произошло отключение 768 трансформаторных подстанций. Без электричества остаются 88267 абонентов.

Причины отключения не сообщаются.

Ранее стало известно, что в результате аварийной ситуации был полностью обесточен город Горловка.