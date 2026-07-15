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Москва встревожена планами Вашингтона действовать без оглядки на ДВЗЯИ

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Заявления со стороны действующего американского руководства, допускающие возобновление ядерных испытаний, свидетельствуют о том, что США не желают связывать себя ограничениями и намерены действовать без оглядки на Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), заявила представитель МИД России Мария Захарова.

"Прозвучавшие ранее заявления американского лидера и высокопоставленных представителей его администрации, допускающих возобновление ядерных испытаний, это открытый вызов всем тем, кто привержен целям и задачам ДВЗЯИ. Более того, это тревожный сигнал о том, что Вашингтон в данном вопросе намерен действовать без оглядки на договор, прикрывая свой конфронтационный курс бездоказательными и ложными обвинениями в адрес других стран", - сказала она.

Она напомнила, что США "на протяжении многих лет препятствуют вступлению ДВЗЯИ в силу, отказываясь его ратифицировать, хотя в свое время выступали как раз-таки инициаторами разработки данного договора".

По словам Захаровой, "инициируя или участвуя в разработке соответствующих документов и соглашений, США в конечном итоге не желают связывать себе руки соответствующими обязательствами, хотя и требуют их неукоснительного соблюдения от других государства".

"Со свой стороны, намерены и далее всемерно способствовать обеспечению устойчивости договора, объединению усилий со всеми здравыми силами в интересах его укрепления", - отметила официальный представитель внешнеполитического ведомства.

Мария Захарова США ДВЗЯИ МИД
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