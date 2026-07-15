В белгородском хуторе в результате удара БПЛА по машине ранен мужчина

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - В Грайворонском округе дрон ударил по машине в хуторе Масычева, есть пострадавший, сообщил оперштаб Белгородской области.

"Мужчину со множественными осколочными ранениями ног и спины доставили в Борисовскую ЦРБ. Необходимая медицинская помощь оказывается. Машина уничтожена огнем", - говорится в сообщении.

В селе Гора-Подол Грайворонского округа FPV-дрон сдетонировал во дворе частного дома, там посекло окна и забор.

В Шебекине от атак FPV-дронов пробита кровля гаража, а также повреждена кабина грузового автомобиля. В селе Белянка Шебекинского округа дрон взорвался на предприятии - в одном корпусе повреждены крыша и фасад. В селе Нижнее Березово-Второе от удара дрона поврежден объект инфраструктуры.

В селе Байцуры Борисовского округа частный дом атакован дроном - выбиты окна, посечен фасад и перебита газовая труба.

В селе Ясные Зори Белгородского округа при детонации FPV-дрона в частном доме посечена крыша.