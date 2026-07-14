Жительница Шебекина ранена в результате взрыва дрона

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - В Белгородской области дроны атаковали несколько муниципалитетов, пострадала женщина, сообщил оперативный штаб региона.

При взрыве дрона жительница Шебекина получила осколочные ранения плеча и ноги. Бойцы самообороны доставили ее в Шебекинскую ЦРБ, затем ее переведут лечиться в Белгород.

Также в Шебекине при детонации еще нескольких FPV-дронов повреждены два грузовых и пять легковых автомобилей. Одна легковая и одна грузовая машина загорелись, их потушили.

В селе Мешковое Шебекинского округа вследствие атаки FPV-дрона повреждены остекление и входная группа объекта торговли. В селе Белянка от удара дрона загорелась крыша частного дома - возгорание потушено. Также повреждена надворная постройка.

В селе Косилово Грайворонского округа дрон сдетонировал на предприятии - в административном здании разбиты окна, повреждены кровля и внутренняя отделка.

В поселке Октябрьский Белгородского округа дрон атаковал "ГАЗель" - транспорт получил повреждения. В поселке Ракитное от удара FPV-дрона осколками посечена машина.