В Чечне ввели особый противопожарный режим

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - В Чечне ввели особый противопожарный режим в связи с жарой и участившимися пожарами из-за возгорания сухой травы, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике.

Во время действия этого режима нарушителей предупреждать не будут, а размеры штрафов составят от 20 тысяч до 800 тысяч рублей, при этом не исключена и уголовная ответственность.

В республике с 15 июля запрещено проведение пожароопасных работ на полях и в лесах, разведение костров, сжигание мусора и травы на территории частных домовладений.

С начала года на территории Чечни зафиксировано 434 пожара, при которых погибло 10 и спасено 60 человек.